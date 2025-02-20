График "ВСМПО-АВИСМА" намекает, что российскому титану пора возвращаться на мировую арену

График акций ВСМПО-АВИСМА в его текущем виде — это явный намёк на то, что пришло время российскому титану возвращаться на мировую арену, и теперь, после определённого потепления отношений между РФ и США, в этот сценарий вполне можно и поверить, хотя ещё в середине января к первым попыткам этого ралли я отнёсся тогда очень не доверчиво и посчитал это самым обычным хайпом.