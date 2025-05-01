США одобрили первый экспорт оружия в Украину на сумму свыше $50 млн, — СМИ со ссылкой на источники По данным журналистов, администрация Трампа уже проинформировала Конгресс о намерении дать зелёный свет экспорту оборонной продукции в Украину по линии прямых коммерческих продаж (DCS).