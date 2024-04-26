16 фотографий, которые показывают глупость человека

Конечно, у нас, людей, обычно есть хорошая сторона. Однако у некоторых преобладает и темная сторона, которая проявляется в различных аспектах жизни начиная с глупых поступков и закачивания настолько очевидными выходками, что они являются настоящим оскорблением для интеллекта и человеческого достоинства.