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Путин заявил о недостаточном внимании к своей учительнице Вере Гуревич

Путин заявил о недостаточном внимании к своей учительнице Вере Гуревич

Отношения с учителями школ не должны заканчиваться после выпуска. Но бывает так, что времени для встреч недостаточно.

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