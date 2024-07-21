Коллаж Царьграда На Пороховском кладбище вандалы осквернили памятник Евгению Пригожину. Увиденное возмутило граждан, которые призвали детально разобраться, кто же учинил беспорядок.
Кощунственная выходка на могиле Пригожина. Люди пришли в ярость: "Дело чести - наказать"
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Катерина
Отвали, припадочный! Я с памятниками не сражаюсь...
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2 час.
Galina Bobryasheva
Сражаешься! Это ты с Кицисом! Правда глаза колет? Вы настолько подлые, что на все способны! Кипятком пис..те при упоминании имени Пригожина!
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9 мин.
Galina Bobryasheva
Оркестранты уродов найдут, если только они еще не пересекли границу хохляндии. Скорее всего это заказуха воров из МО. Хорошо их начали трясти и не без помощи Евгения Викторовича!
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5 мин.
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