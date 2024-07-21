Кощунственная выходка на могиле Пригожина. Люди пришли в ярость: "Дело чести - наказать"

Сражаешься! Это ты с Кицисом! Правда глаза колет? Вы настолько подлые, что на все способны! Кипятком пис..те при упоминании имени Пригожина!

Galina Bobryasheva

Оркестранты уродов найдут, если только они еще не пересекли границу хохляндии. Скорее всего это заказуха воров из МО. Хорошо их начали трясти и не без помощи Евгения Викторовича!