Сильный жест Путина: Президент отправил телеграмму в Армению - получатель сидит в тюрьме

Пока оппонент Пашиняна сидит в СИЗО по громкому коррупционному делу, из Кремля пришла телеграмма, которая говорит громче любых заявлений: Путин лично поздравил экс-президента с 72-летием, пожелав "стойкости перед лицом испытаний".
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