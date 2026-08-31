Сильный жест Путина: Президент отправил телеграмму в Армению - получатель сидит в тюрьме

Пока оппонент Пашиняна сидит в СИЗО по громкому коррупционному делу, из Кремля пришла телеграмма, которая говорит громче любых заявлений: Путин лично поздравил экс-президента с 72-летием, пожелав "стойкости перед лицом испытаний".