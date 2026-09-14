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Мы из Советского Союза

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Московские прогулки, ч. 92. Некоторые детали

Московские прогулки, ч. 92. Некоторые детали

Парадная дома с Атлантами на СолянкеВот сам дом. У него любопытнейшая история. Москва этот особняк едва не потеряла, благодаря проныре Лужкову.

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