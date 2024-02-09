Китайские производители солнечных панелей уничтожают европейских конкурен...

Китайские производители солнечных панелей уничтожают европейских конкурентов, но Брюссель не знает, что с этим делатьКак сообщает издание Politico, Европейский союз стоит перед серьёзнейшим выбором: хочет ли он быть «зелёным» или стратегически успешным в перспективе? Ибо одновременно и то и другое у ЕС не выйдет.