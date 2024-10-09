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Царьград

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Во Флориде из-за урагана эвакуируют 5,5 миллионов человек

Во Флориде из-за урагана эвакуируют 5,5 миллионов человек

Данная мера станет одной из самый массовых истории штата.Власти Флориды выпустили рекомендации для более чем 5,5 миллионов жителей штата, призывая их покинуть свои дома в связи с приближающимся ураганом "Милтон".

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