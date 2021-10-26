Русская весна

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В Швеции заявили о «чётком и ясном» военном сигнале в адрес России

В Швеции заявили о «чётком и ясном» военном сигнале в адрес России

Совместные шведско-американские военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом в адрес России, заявил старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон в эфире канала SVT.

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