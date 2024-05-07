Капремонту в многоэтажках хотят добавить эффективности

Из-под действия антиотмывочного закона целесообразно исключить денежные операции региональных операторов по формированию фондов капремонта и освободить эти организации от обязанности направлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг.
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