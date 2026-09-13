Нафтовый двигатель. Изобретение, появившееся не вовремя

Двигатели мощностью 2, 4 и 6 л. с., а также двигатель для катера Kriegschiff; первый и последний показаны со снятым наружным кожухом и дымовой трубой Мало какая эпоха в истории человечества может сравниться со второй половиной XIX века по количеству научных открытий и технических изобретений.