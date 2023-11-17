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Военное обозрение

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«MQ-9 слишком дорогой и слишком медленно создается»: аналитики США предлагают распрощаться с беспилотником после инцидентов с ВКС РФ и хуситами

«MQ-9 слишком дорогой и слишком медленно создается»: аналитики США предлагают распрощаться с беспилотником после инцидентов с ВКС РФ и хуситами

Судьба MQ-9 Reaper снова стала предметом общественных дебатов после того, как Минобороны США подтвердило, что боевики-хуситы сбили один из дронов над международными водами у побережья Йемена 8 ноября.

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