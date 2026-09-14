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Царьград

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Милонов назвал Джонсона "подонком" после визита на Украину

Милонов назвал Джонсона "подонком" после визита на Украину

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Бориса Джонсона "конченым подонком" после визита последнего на украинский завод Flamingo.

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