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Жиго подписал контракт с «Марселем» и доиграет сезон в «Спартаке» на правах аренды

Защитник Самюэль Жиго в конце сезона покинет «Спартак». 28-летний француз стал футболистом «Марселя», однако до конца сезона отдан московской команде в аренду.

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