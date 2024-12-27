В Норвегии сельскохозяйственные предприятия ожидают субсидий

Около 4600 сельскохозяйственных предприятий в Осло и Викене подали заявки на получение грантов на региональные природоохранные мероприятия в новом году, 27 декабря сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
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