«Зенит» обыграл «Локо», Дзюба не пожал руку Семаку, «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина, ничья «Ливерпуля» и «Арсенала», конфликт Вальверде и Баэны, победы Большунова и Непряевой и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» в гостях, пропустив первым – 2:1. Матео Кассьерра забил первый мяч за питерцев в чемпионате России, этот гол и стал победным.
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