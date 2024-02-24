Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью.
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