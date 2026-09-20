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Медведь разрушил ограждение объекта и разодрал сторожа на Камчатке

Медведь разрушил ограждение объекта и разодрал сторожа на Камчатке

Это второй случай смертельного нападения медведя на человека на Камчатке за последние месяцы В поселке Усть-Камчатском на Камчатке медведь проник на охраняемую территорию предприятия и напал на сторожа.

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