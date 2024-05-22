Первый многоразовый космический челнок Dream Chaser готовят к последним испытаниям перед полетом к МКС

Космический челнок Dream Chaser / © Sierra Space Космический челнок Dream Chaser состыкованный с грузовым модулем Shooting Star в ближайшее время ожидают тесты на воздействие экстремальных температур, максимально приближенные к тем, которые испытает космоплан во время полета к МКС.
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