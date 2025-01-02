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НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Флорида» против «Каролины», «Филадельфия» в гостях у «Вегаса», «Тампа» встретится с «Сан-Хосе»

НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Флорида» против «Каролины», «Филадельфия» в гостях у «Вегаса», «Тампа» встретится с «Сан-Хосе»

«Рейнджерс» проведут матч с «Бостоном», «Коламбус» встретится с «Детройтом», «Колорадо» будет противостоять «Баффало».

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