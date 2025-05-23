Пленный боец ВСУ Мелокост: в армии почти не осталось военных младше 45 лет

Практически всех мобилизовали. Остальные либо сбежали, либо прячутся.Пленный украинский военнослужащий из 110-й механизированной бригады Виталий Мелокост, захваченный в Сумской области, рассказал о возрастном составе украинской армии.
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