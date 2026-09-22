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Царьград

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Артем Карцев из Ростовской области стал депутатом Госдумы IX созыва

Артем Карцев из Ростовской области стал депутатом Госдумы IX созыва

Заместитель губернатора Ростовской области Артем Карцев получил освободившийся мандат депутата Госдумы IX созыва по списку «Единой России» от Тверской области после отказа Виталия Королёва и перехода Владимира Васильева в одномандатный округ.

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