Илон Маск анонсировал новую Tesla Roadster. Родстер получит второе поколение

Глава Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети X пообещал уже в нынешнем году презентовать второе поколение модели Roadster, с которой когда-то и началась история производителя электрокаровНовая\u000ATesla Roadster, если верить Маску, будет совершенно уникальной — «другого\u000Aтакого автомобиля больше никогда не будет, если его вообще можно назвать\u000Aавтомобилем», заявил предприниматель, добавив, что презентация модели «станет\u000Aсамой яркой в истории».