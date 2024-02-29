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Илон Маск анонсировал новую Tesla Roadster. Родстер получит второе поколение

Илон Маск анонсировал новую Tesla Roadster. Родстер получит второе поколение

Глава Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети X пообещал уже в нынешнем году презентовать второе поколение модели Roadster, с которой когда-то и началась история производителя электрокаровНовая\u000ATesla Roadster, если верить Маску, будет совершенно уникальной — «другого\u000Aтакого автомобиля больше никогда не будет, если его вообще можно назвать\u000Aавтомобилем», заявил предприниматель, добавив, что презентация модели «станет\u000Aсамой яркой в истории».

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