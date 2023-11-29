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Канадец Боуи из «Трактора» сделал предложение своей девушке в Челябинске: «Она сказала «да»!»

Канадец Боуи из «Трактора» сделал предложение своей девушке в Челябинске: «Она сказала «да»!»

Мэдисон Боуи сделал предложение своей девушке на «Кировке» – пешеходном участке улицы Кирова в центре Челябинска.

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