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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Риккардо: «Год прошел совсем не так, как я ожидал – не думал, что вообще буду выступать в гонках»

Пилот «Альфа Таури» в середине чемпионата заменил Ника де Вриса, но затем был вынужден пропустить несколько Гран-при из-за перелома запястья.

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