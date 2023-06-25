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Политолог Дугин обвинил российские элиты в подлости в ходе мятежа «Вагнера»

Политолог Дугин обвинил российские элиты в подлости в ходе мятежа «Вагнера»

Российский философ и политолог Александр Дугин прокомментировал вчерашний мятеж в России. Он отметил крайне позорное поведение представителей так называемой элиты, которые, не дожидаясь захвата Москвы бойцами ЧВК «Вагнер», начали спасаться бегством.

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