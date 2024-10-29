ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже история одной семейной пары релокантов, которые перебрались в Англию, в поисках лучшей жизни, но в какой-то момент что-то пошло не так.
Об этом почему-то либералы не рассказывают. Обычный день русского трудового мигранта в Англии
Комментарии
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US
Uri Strukow
Летом салат скирдуют, чтобы зимой питаться.
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4 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
зимой на концерты орбакайте галкина макаревича и др если деньги будут!
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1 час.
Alex Nемо
Это описание жизни нелегалов в любой стране. В США это обычно мексиканцы или жители Латинской Америки. Все те кто легально едет и с пониманием что едет в чужую страну, после освоения нового языка и включения мозгов быстро встают на ноги и живут вполне нормально. Те кто едет в чужую страну (не важно какую) с мыслью что им все должны - выставляют такие вот рекламки, для того чтобы оправдать почему они там не задержались. В 1993 году с нами в самолёте летел весь из себя важный, выше любого смертного кандидат наук. Как он утверждал перед ним в аэропорту прибытия начнут на коленки падать да просить чтобы он согласился с ними работать. Сбежал через полгода назад к себе домой! Работать он не умел, английский учить оказалось тяжело и вообще его не оценили... Так что тот кто решил уехать должен очень хорошо понимать - он едет в чужую страну и там он никто. До тех пор пока не докажет обратного!
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27 мин.
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