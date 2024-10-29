Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Это я уже читал! Новенькое подкинь! Или картиночку вышли! Смотрю ножками затопал!Красные буржуи: к...
  • Евгений Бут
    Смотрю прям фразами горбатого писать научился!Красные буржуи: к...
  • kiparis jelezniy
    Ты мразь коммуняцкая,сгинь!!!!Красные буржуи: к...

Об этом почему-то либералы не рассказывают. Обычный день русского трудового мигранта в Англии

Об этом почему-то либералы не рассказывают. Обычный день русского трудового мигранта в Англии

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже история одной семейной пары релокантов, которые перебрались в Англию, в поисках лучшей жизни, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
US
Uri Strukow
Летом салат скирдуют, чтобы зимой питаться.
Ответить
4 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
зимой на концерты  орбакайте галкина макаревича и др   если деньги будут!
Ответить
1 час.
Alex Nемо
Это описание жизни нелегалов в любой стране. В США это обычно мексиканцы или жители Латинской Америки. Все те кто легально едет и с пониманием что едет в чужую страну, после освоения нового языка и включения мозгов быстро встают на ноги и живут вполне нормально. Те кто едет в чужую страну (не важно какую) с мыслью что им все должны - выставляют такие вот рекламки, для того чтобы оправдать почему они там не задержались. В 1993 году с нами в самолёте летел весь из себя важный, выше любого смертного кандидат наук. Как он утверждал перед ним в аэропорту прибытия начнут на коленки падать да просить чтобы он согласился с ними работать. Сбежал через полгода назад к себе домой! Работать он не умел, английский учить оказалось тяжело и вообще его не оценили... Так что тот кто решил уехать должен очень хорошо понимать - он едет в чужую страну и там он никто. До тех пор пока не докажет обратного!
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх