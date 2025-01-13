NewPhyt: инфекция мучнистой росы снижает урожаи черники по всему миру

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили всемирное распространение грибковой инфекции под названием мучнистая роса, которая снижает урожаи черники и стимулирует использование противогрибковых средств.
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