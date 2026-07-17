Бойцы группировки «Север» уничтожили украинские склады с топливом

Склады с боеприпасами и топливом для нужд ВСУ взрываются сейчас у линии боевого соприкосновения. В зоне действия нашей «Северной группировки» в Харьковской области бойцы методично выводят из строя командные пункты и точки запуска вражеских беспилотников, бронетехнику и места хранения горюче-смазочных материалов.
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