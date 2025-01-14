Беглов и Бельский поздравили горожан с Днем Устава Санкт-Петербурга

Он отмечается 14 января Губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили горожан с Днем Устава Санкт-Петербурга, который отмечается 14 января.
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