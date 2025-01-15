В Ленобласти восстанавливают электроснабжение внутри СНТ после шторма

В пятницу проведут внеочередной Штаб По результатам шторма, прошедшего в Ленобласти, поступают обращения об отсутствии электроснабжения внутри СНТ, сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета по топливно-энергетическому комплексу.
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