Пациента Кимрской ЦРБ перевезли в Тверь на вертолете

12 марта помощь санитарной авиации понадобилась пациенту в Кимрском муниципальном округе. Как сообщает Главное управление МЧС региона, вертолет Ка-32 с бригадой медиков на борту вылетел с вертолетной площадки областной клинической больницы.
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