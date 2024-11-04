🥶 Этой ночью в Крыму температура опускалась до -3 градусов В связи с этим дорожники дежурили на дорогах полуострова.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🥶 Этой ночью в Крыму температура опускалась до -3 градусов В связи с этим дорожники дежурили на дорогах полуострова.