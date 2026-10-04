Обвинения Еврокомиссии во лжи: ситуация в Алёшках

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что российская армия не блокирует гражданских в Алёшках. По его словам, за обострение обстановки в городе ответственны подразделения ВСУ, которые усложняют поставки гуманитарных грузов.
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