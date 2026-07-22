🏡 Что делать, если вы недовольны работой управляющей организации Если диалог не помогает и нарушения носят системный характер, собственники вправе инициировать смену управляющей организации.
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🏡 Что делать, если вы недовольны работой управляющей организации Если диалог не помогает и нарушения носят системный характер, собственники вправе инициировать смену управляющей организации.
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