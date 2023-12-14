Онлайн-продажи рецептурных лекарств могут разрешить по биометрии

Лекарственные препараты, которые продают по рецептам, можно будет купить в интернете по биометрическим данным, если будет принят соответствующий законопроект, пишут «Известия» со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ — совместное предприятие «Ростелекома», ЦБ и Росимущества).