Онлайн-продажи рецептурных лекарств могут разрешить по биометрии

Лекарственные препараты, которые продают по рецептам, можно будет купить в интернете по биометрическим данным, если будет принят соответствующий законопроект, пишут «Известия» со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ — совместное предприятие «Ростелекома», ЦБ и Росимущества).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии