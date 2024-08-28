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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Свеклу можно хранить как угодно: главное — подготовить к хранению. 3 ошибки не дают свекле храниться: она теряет вес, высыхает и портится

…и уже не важно: как обрезать ее и в чем хранить: зная эти ошибки, можно хранить свеклу как угодно. Чем отличается свекла от других корнеплодов, в чем ее особенность — и что мы делаем не так при подготовке свеклы к хранению.

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