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Глава Карелии возмутился шуткам актрисы-комика над карельским языком

Глава Карелии возмутился шуткам актрисы-комика над карельским языком

Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен обратиться в региональное Следственное управление СК РФ с требованием провести проверку в связи с выступлением актрисы из Петрозаводска Валерии Ломакиной в одном из федеральных шоу.

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