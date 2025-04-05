Комендатура впервые провела яркий рейд: останавливали просто всех, дальше пошли и перевернули вверх дном ночные клубы

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гром
И что такого , что поставят на учёт? В зону СВО их не посылают, на службу не призывают и зачем такие новые россияне ?
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5 час.
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