В Петербурге стартовали двухдневные волейбольные состязания в честь освобождения Ленинграда от блокады

Это уже 13 волейбольный турнир, посвященный памятной дате, проводящийся в Академии волейбола Платонова Ставшие уже традиционными соревнования организованы по инициативе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
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