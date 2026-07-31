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Татар-информ

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ЦИК Татарстана и Соцфонд подписали соглашение о доступности выборов

ЦИК Татарстана и Соцфонд подписали соглашение о доступности выборов

Фото: пресс-служба ЦИК РТ Центральная избирательная комиссия Татарстана и Отделение Социального фонда России по республике договорились совместно информировать жителей старшего поколения о выборах и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья реализовывать свои избирательные права.

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