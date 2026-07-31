ЦИК Татарстана и Соцфонд подписали соглашение о доступности выборов

Фото: пресс-служба ЦИК РТ Центральная избирательная комиссия Татарстана и Отделение Социального фонда России по республике договорились совместно информировать жителей старшего поколения о выборах и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья реализовывать свои избирательные права.