ЦИК Татарстана и Соцфонд подписали соглашение о доступности выборов

Фото: пресс-служба ЦИК РТ Центральная избирательная комиссия Татарстана и Отделение Социального фонда России по республике договорились совместно информировать жителей старшего поколения о выборах и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья реализовывать свои избирательные права.
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