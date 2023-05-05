Слово и дело

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Лайма Вайкуле объяснила, почему Пугачева решила поехать на похороны Юдашкина

Лайма Вайкуле объяснила, почему Пугачева решила поехать на похороны Юдашкина

Певица Лайма Вайкуле подтвердила информацию о возвращении близкой подруги Аллы Пугачевой в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина и объяснила решение исполнительницы.

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