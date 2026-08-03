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Солнечные панели Китая: регулятор призвал отказаться от демпинга

Солнечные панели Китая: регулятор призвал отказаться от демпинга

Государственное управление по регулированию рынка КНР (ГУРР) выступило с жестким предупреждением в адрес производителей фотоэлектрического оборудования, призвав их немедленно прекратить разрушительную ценовую конкуренцию.

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