Солнечные панели Китая: регулятор призвал отказаться от демпинга

Государственное управление по регулированию рынка КНР (ГУРР) выступило с жестким предупреждением в адрес производителей фотоэлектрического оборудования, призвав их немедленно прекратить разрушительную ценовую конкуренцию.
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