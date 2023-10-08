Лиственный морской дракон: самый чудной морской конёк

Глядя на эту рыбу, сразу и не поймёшь: живое ли существо перед тобою или изящная морская водоросль плывёт, гонимая течением? Иностранных учёных это так впечатлило, что те одарили рыбку эпичным названием — лиственный морской дракон.
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