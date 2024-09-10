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Царьград

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Нижегородское "Торпедо" одержало первую победу в сезоне

Нижегородское "Торпедо" одержало первую победу в сезоне

9 сентября "Торпедо" прервало серию поражений, обыграв дома "Автомобилист"."Торпедо" одержало победу над "Автомобилистом" во дворце спорта "Нагорный", игра закончиась со счётом 3:1.

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