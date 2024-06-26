Живительные рестрикции

В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ (РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета»), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции.