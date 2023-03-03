Аргументы недели

98 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ron Levi
    Так у дипутатов , уголовная неприкосновенность. Какая полиция, какие протоколы? ХОТЯ У ВАС УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ...Зюганов о деле де...
  • Alex Немо
    Сразу видно что блинкен не ходит в магазины. Иначе бы знал что более 80% товаров ширпотреба в американских магазинах ...Блинкен пригрозил...
  • Александр Бурачевский
    Нет, национализация - противоречит нынешней Конституции. Как говорится,   "закон суров, но это - закон".   А вот Alex...Путин подписал ук...

Политолог Марков: Лавров на встрече G20 в Индии дал понять, что Россия после 18 марта выйдет из сделки по вывозу зерна с Украины

Политолог Марков: Лавров на встрече G20 в Индии дал понять, что Россия после 18 марта выйдет из сделки по вывозу зерна с Украины

Руководитель дипломатического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров на министерской встрече «Большой двадцатки», которая состоялась в Индии, дал понять, что Москва после 18 марта выйдет из соглашения по вывозу зерна с украинской территории.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх