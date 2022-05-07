Большие риски: полет в космос может изуродовать Самойлову

Жена Джигана всерьез планирует отправиться на орбиту Земли. Оксана Самойлова Социальные сетиОксана Самойлова заявила о том, что собирается посетить первый в истории космический отель, который команда Илона Маска планирует достроить к 2027 году.
Жена Джигана всерьез планирует отправиться на орбиту Земли. Оксана Самойлова Социальные сетиОксана Самойлова заявила о том, что собирается посетить первый в истории космический отель, который команда Илона Маска планирует достроить к 2027 году.
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