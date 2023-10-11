Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 803 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Мелочь, а как приятно.«Ониксы» громят п...
  • Анд
    Извините опечатки, но суть думаю понялиПроклятая армия п...
  • Анд
    Ложь о том что творилось после развала?! Русским приходилось драться только потому что они русские! А вам правда глаз...Казахстан всё. У ...

В израильском парламенте уже дошли до призывов к использованию ядерного оружия

В израильском парламенте уже дошли до призывов к использованию ядерного оружия

"Никакой жалости!", - потребовала Ревиталь "Тали" Готлиб, депутат кнессета от правящей партии "Ликуд" (возглавляемой премьер-министром Израиля Биньямином "Биби" Нетаньяху), известный адвокат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
По данным ВОЗ 20% израильтян наследственные психбольные.
Ответить
19 час.
Ксюша Кирьязис
Ну что, еврей - любимые дети Бога, вот вы и показали, кто ваши истинный отец. Бог там и рядом не стоял...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх